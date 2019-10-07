متحدث: إيران تدعو الشعب العراقي إلى ضبط النفس

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الاثنين إن طهران تدعو الشعب العراقي إلى التحلي بضبط النفس، بعد ستة أيام من الاضطرابات التي لقي خلالها أكثر من 100 شخص حتفهم.

وقال المتحدث الرسمي علي ربيعي في مؤتمر صحفي ”ستقف إيران دوما إلى جانب الأمة العراقية والحكومة العراقية. ندعوهم إلى الحفاظ على الوحدة والتحلي بضبط النفس“.

والاضطرابات هي التحدي الأمني والسياسي الأكبر أمام حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التي تشكلت قبل عام.

وأحيت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين المناهضين للحكومة مخاوف من دوامة عنف جديدة قد تجر إليها فصائل مسلحة ذات نفوذ ويستغلها تنظيم الدولة الإسلامية.

ولعبت قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية تدعمها إيران دورا مهما في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية واندمجت رسميا في صفوف القوات المسلحة العراقية العام الماضي تحت قيادة رئيس الوزراء.

ويتهم بعض المسؤولين الإيرانيين الولايات المتحدة وإسرائيل بإذكاء التوتر في العراق. وقال رجل دين يوم الجمعة إن الاضطرابات مدبرة من قبل خصوم إيران لعرقلة أربعينية الحسين المقررة هذا الشهر.

وقال ربيعي إن إيران ستواصل أيضا جهودها لتهدئة التوتر في الخليج من خلال تحسين العلاقات مع جيرانها الخليجيين.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر أيلول. وتتهم واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنها مما أثار مخاوف من مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وتنفي طهران أي دور لها في الهجوم الذي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران مسؤوليتها عنه.

إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح