مرايا مسيرتنا خلفية وجانبية!!

لماذا توحلت الأجيال العربية في إرادتها , وإختنقت بتطلعاتها , وإندحرت في أهدافها , وقتلوها بما تريد , وأجهضوا أحلامها , وإنطمرت في مساعيها , فانقلب كل شيئ عليها , فاندفنت في ويلاتها وتداعياتها المتواصلة البلاء.

قد نجتهد بأجوبة متنوعة ورؤى متعددة , لكن الجوهر الحقيقي والفعال أن الأجيال وكأنها في سيارة زجاجتها الأمامية عبارة عن لوح خشبي أو حديدي لا ترى خلاله ما هو أمامها , فتستعين بالمرايا الخفية والجانبية في سيرها.

نعم إن الأجيال مضت على أنها لا ترى أمامها , وإنما تتعلق عيونها في المرايا التي تعكس لها ما هو خلفها , فتتوهم أنها تسير وما هي إلى تتحرك إلى الخلف بسرعة تتوافق وقدراتها على قيادة السيارة تراجعيا , حتى صارت هذه الحركة الإنحدارية توهم بالحركة إلى الأمام.

ولا تزال الأجيال تعارض أية محاولة لتحطيم اللوح الأمامي أو إحداث ثقب فيه لكي ترى ما هو أمامها , أو ليتضح الطريق الذي عليها أن تسلك لكي تكون , مما يعني أن الأجيال في محنة وجودية مصيرية قاهرة , فلا يمكنها أن تسير كغيرها لأنها لا ترى ما أمامها , وأنظارها متعلقة بما وراءها , حتى إضطربت حواسها وقدراتها على التقدير والتبصر , فبدت وكأنها تتخبط في مصيرها المجهول , وتنجذب إلى ما ورائها من الحالات.

وهذا يفسر إنشغال الأجيال بتعاقبها بما مضى وما إنقضى , لأنها تبدو وكأنها لا ترى سوى الذي يتراكم وراءها , ويتعاظم في مأساويته وعدوانيته على حاضرها ومستقبلها , وإن شئت فالأجيال معصوبة العيون منحرفة البصائر , متدحرجة بلا خطوات بل تعصف في كيانها الهفوات.

إن الإنغماس بالورائية يترتب عليه برمجة تراجعية وإندحارية للوعي والتصور الجمعي , مما يوفر بيئة موائمة للحركات الرجعية الأصولية المنغمسة في الغابرات والممعنة بالداميات , التي تسوغها بما إحتوته كتب الأولين من رؤى محكومة بمعارف محدودة بمكانها وزمانها.

وعلى هذا فأن الأجيال قد أضلت سبيلها وراحت تسير إلى الوراء وتحسب أنها تمشي في دروب الحياة , وفي واقعها أنها تهرب من الحياة وتعيش في باليات العصور , مما حتم عليها التعبير عن ذلك بما تحشد به أيامها وترسمه في عالم يدور , وهي تحسب أنها لا تدور أو تدور عكس إتجاه عقارب الساعة.

فهل سنتمكن من الإعتماد على عيوننا وبصائرنا المعاصرة؟!!

د-صادق السامرائي