Posted on by

منظمة تكشف خطة اسرائيل لانهاء ازمة سدالنهضة الاثيوبى مقابل تنازل مصر عن سيناء للفلسطينيين

Image preview

منظمة تطالب مصر بالغاء اتفاقية المبادىء مع اثيوبيا ومنع بناء سد النهضة الاثيوبى وتوجيه ضربة عسكرية لسد اثيوبيا

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا احدى المنظمات المصرية السلطات المصرية والرئيس السيسى بالغاء اتفاقية المبادىء الموقعة مع اثيوبيا عام 2015 بعد ان خالفت اثيوبيا تلك الاتفاقية

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الرئيس السيسى بالغاء اتفاقية المبادىء الموقعة مع اثيوبيا لان اثيوبيا لن تلتزم بتلك لاتفاقية ولا تحمل نوايا حسنة بالنسبة لتوقيت التخزين بسد النهضة مما يتسبب بكارثة قادمة

وطالبت المنظمة السلطات المصرية والجيش المصرى بمنع بناء سد النهضة الاثيوبى وتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة لان اثيوبيا لن تلتزم باية اتفاقيات وقعتها مع مصر

واشارت ان هناك اتفاقيات دولية تضمن حق مصر التاريخى من حصة مياه النيل مما يستلزم دفاع مصر عن حصتها من مياه النيل بالطرق الدبلوماسية او العسكرية

وكشفت المنظمة وقوف اسرائيل ودول كبرى وراء امة سد النهضة وفشل المفاوضات بشان السد مع مصر وذلك لاجبار مصر على التنازل عن سيناء للفلسطينيين والموافقة على صفقة القرن مقابل حل ازمة سد النهضة

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close