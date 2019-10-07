منظمة حقوقية: ميليشيات المعارضة تعتقل أكثر من 20 كورديا في عفرين‎

قالت منظمة حقوقية سورية، اليوم الأحد، إن ميليشيات المعارضة اعتقلت أكثر من عشرين مدنياً كوردياً في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) واقتادتهم إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار «المخططات التي تسعى إليها الحكومة التركية بغية تغيير التركيبة السكانية لأهالي منطقة عفرين وإجراء التغيير الديموغرافي».

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان : «قامت العناصر المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني مرتدين ألبسة الشرطة العسكرية بمرافقة قوات الاحتلال التركي يوم الجمعة فجراً بتاريخ 04/10/2019 بمداهمة المنازل في قرية قرزيحل التابعة لمركز مدينة عفرين بعد إحكام السيطرة عليها وحصارها من كافة الجوانب مستخدمين المدرعات العسكرية والأسلحة المتوسطة وبث الرعب والخوف بين أوساط الأهالي وتفتيشها بحجج واتهامات واهية كما كان النظام السوري سابقاً يقوم بتلك المداهمات».

وأضافت المنظمة، إن تلك العناصر اختطفت أكثر من عشرين مواطناً من القرية بينهم مسنون تجاوز أعمارهم الستين عاماً، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى الآن، وتم توثيق بعض الأسماء:

1 – ريزان عثمان حمو

2 – عثمان حمو

3 – شيخ أحمد وحيد

4 – فرهاد أحمد وحيد

5 – شيرو أحمد وحيد

6 – عبد الرحمن وليد عبد الرحمن

7 – عبد الرحمن عارف كليبجك

8 – يحي علي حمكرو

9 – زكريا يحي حمكرو

10 – محمد يوسف حمكرو

11- ريزان حسن ناصر

12- حسن محمد ناصر

13- جهاد صبحي ناصر

14- شيرو حسن ناصر

15- حسن تحسين ناصر

16- عادل شكري محمود

17- كاوا عادل محمود

18- نوري شكري محمود

19- شكري نوري محمود

20- بكر شكري محمود

21- أحمد وحيد عبدو

22- فرهاد شيخ عبدو