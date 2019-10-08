التوافق الأميركي ــ الإيراني حول العراق لا زال قائما !

بقلم مهدي قاسم

سبق لي أن عبرتُ عن رأيي مرارا ، معتبرا ومعتقدا تماما

، بإن عملية غزو العراق من قبل الولايات المتحدة حينذاك ، جاءت لغرض تحطيم العراق و محاولة تفكيكه بالدرجة الأولى و الأخيرة ، و ليس من أجل إقامة نظام ديمقراطي ذات مؤسسات قانونية راسخة ، على غرار ألمانيا أو اليابان ، مثلما حاولت هذه الإدارة إيهام الشارع العراقي

و تضليله عن سابق إصرار، ذكرتُ مثلا على ذلك كيفية إقدام هذه الإدارة الخبيثة والملعونة بتسليم العراق على صينية من الذهب للنظام الإيراني عبر أزلامه ومواليه وأتباعه من أحزاب الإسلام السياسي ” الشيعية ” التي أسستها المخابرات الإيرانية و أشرفت على نموها و ترعرعها

طيلة عقود طويلة ، فقد سلمت الإدارة الأمريكية آنذاك العراق للنظام الإيراني على الرغم من الخسائر البشرية والمادية الأمريكية الفادحة و الكبيرة التي نجمت عن عملية الغزو تلك ..

ولكن المُثير في هذا الأمر ، أكثر فأكثر، هو الاختلاف

الأمريكي ــ الإيراني الشديد ( و تصاعده المتوتر لحد التكهن باحتمال نشوب حرب بين الطرفين ، بين حين وآخر ) حول معظم القضايا الإقليمية والدولية االساخنة ، ولكن ما عدا حول العراق ، إذ إن هذا التوافق بين الطرفين لا زال قائما على صعيد هيمنة النظام الإيراني على

العراق هيمنة شبه مطلقة ، كإنما كأحقية سياسية و أمر أضحى قائما و مقبولا من قبل الطرف الأمريكي حتى الآن ، كأنما الإدارة الأمريكية لازالت ملتزمة بموقفها السابق عندما قررت تسليم مصير العراق برمته لمعممي طهران بعد سقوط النظام السابق ، بل و تفضّل ــ على ما يبدو

ـــ أن تستمر حالة الهيمنة هذه إلى أجل غير معروف ، بدليل أن وزيرالخارجية الأمريكية مايك بومبيو يتصل بالقاتل الجماعي عادل الزوية أثناء التظاهرات الشعبية العارمة و سقوط مئات من القتلى والجرحى ليطمئنه على أن الإدارة الأمريكية تساند وتدعم الحكومة العراقية على

صعيد فرض الأمن و الاستقرار ، على الرغم من اعتراف القوات العراقية باستعمال” القوة المفرطة ” ضد المتظاهرين ، وهو الاعتراف المبطن بقتل عشرات المتظاهرين بأمر مباشر منه باعتباره قائدا عاما للقوات العراقية ، وفي الوقت نفسه يأتي هذا الاتصال التلفوني الأمريكي الرسمي

بمثابة تشجيع أمريكي رسمي لعادل عبد المهدي لمواصلة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في حالة عدم توقفها ، وه نفس الشيء الذي يطالب به بعض مسؤولي النظام الإيراني أيضا و الذين يذهبون أبعد من ذلك معتبرين تظاهرات مئات آلاف من العراقيين مؤامرة دولية و ليست المطالبة

بالعمل و الخبز والخدمات ..

بينما في حالة فنزويلا ليس فقط نددت الإدارة الأمريكية

لمرات عديدة باستخدام القوة من قبل القوات الحكومية ضد المتظاهرين من أنصار اليمين المعارض خوان غوايدو، إنما هدد ترمب حتى بالتدخل العسكري في فنزويلا في حالة مواصلة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفنزويليين ، مع العلم طيلة السنوات الماضية من تظاهرات الفنزويليين

لم يسقط إلا بضع أشخاص من قتلى فقط !!..

كما هدد ترمب بتصعيد الحرب الاقتصادية بين أمريكا و الصين

في حالة إقدام الحكومة الصينية على استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في هونغ كونغ في سعي واضح منه في الدفاع عن المتظاهرين هناك و صون سلامة حياتهم ، بينما وزير خارجيته يهاتف عادل عبد المهدي ليعبرله عن دعم الحكومة الأمريكية له في فرض الأمن والاستقرار بعد قتل

أكثر من 104 متظاهرا ، فضلا عن آلاف من الجرحى ، متوجا باعتراف القوات العراقية ــ التي قائدها العام عادل عبد المهدي ، أي بأمر منه بإطلاق الذخيرة الحية) باستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين ..

حسنا ! ، هذا ما كنتُ أعنيه في عنوان مقالتي هذه بالتوافق

الأمريكي ــ الإيراني الساري المفعول حتى الآن حول العراق وبأوضح صوره الآنفة الذكر وفي أكبر مؤامرة أمريكية ـ إيرانية ضد العراق ..

هامش ذات صلة :

(

مقتل 15 بمدينة الصدر والقوات

العراقية: استخدمنا “القوة المفرطة” نقلا عن مواقع عديدة ) .