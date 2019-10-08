الحكومة العراقية تطلق حزمة قرارات جديدة غدا الثلاثاء

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنين، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء سيعلن حزمة قرارات مهمة وجديدة ستصدر في اجتماعه يوم غد الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأصدر مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية يوم السبت الماضي، الحزمة الأولى من القرارات الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين؛ كان أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية، وتوزيع 17 ألف قطعة ارض سكنية بين المستحقين، وبناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة بين المحافظات، ومنح قروض معفاة من الفوائد.

وشملت الحزمة التحفيزية الأولى كذلك، شمول 150 ألف شخص من العاطلين بمنحة شهرية، و منح العاطلين مبالغ مالية وقروض وأراض لإقامة مشاريع عليها، والتعاقد مع المحاضرين المتطوعين، وإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا، وغيرها.

وجاء ذلك بعد أن شهدت بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، في وقت سابق من الشهر الجاري، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم المزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين.