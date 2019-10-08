الخارجية العراقية تتحدث عن مباحثات “مهمة” مع لافرورف شملت خمسة ملفات

اعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اجراء مباحثات وصفها بالمهمة مع نظيره الروسي سيرغي لافرورف الذي يزور بغداد.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع لافرورف، “عقدنا مباحثات مشتركة مهمة منها العلاقات الثنائية، والتباحث بشان القضايا السياسية والاقليمية، وناقشنا افاق التعاون الاقتصادي والاستثمار لاعادة الاعمار ومشاريع البنى التحتية، وتبادلنا الاراء على اهمية رفع التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة والدفاع والنفط”.

واضاف الحكيم، “ركزنا على العلاقة الثقافية وحركة الطلاب في الجامعات الروسية، واكدنا على وحدة سوريا ووحدة المسار هناك وركزنا على عودة سوريا الى الجامعة العربية، واكدنا على مسار استانا ويتطلع العراق للمشاركة في الاجتماع القادم، كما تباحثان مكافحة الارهاب لاسيما المتواجدين في ادلب السورية”.

من جانبه قال لافرورف “علينا ان نلتزم وننفذ المقررات التي تم اتخاذها في الاجتماع الثامن للجنة الروسية العراقية في نيسان الماضي ببغداد ولاحظنا التنفيذ الناجح للاتفاقيات والعقود وتوريد المعدات العسكرية للجانب العراقية حسب ما مطروح”.

واضاف “ناقشنا اهمية تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والانساني علما يتعلم حاليا في المعاهد الروسية 3 الاف عراقي واكثر من 100 دبلوماسي عراقي يتدربون في الدورات الخاصة في الاكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية وسيكون في العام المقبل 150 دبلوماسي عراقي”.

وتابع وزير الخارجية الروسي، “كما ناقشنا اهمية تعزيز التعاون الصناعي بمجال مكافحة الارهاب على صعيد الصناعي او بمركز بغداد لتبادل المعلومات الذي اؤسس في 2015 الذي يضم العراق وروسيا وسوريا وايران”.

وقال ايضا “تطرقنا للملف السوري بعمق واكدنا اهمية مواصلة مكافحة الارهاب حتى دحر كل الارهابيين المستمرين في بعض المناطق كما اكدنا اهمية اطلاق العملية السياسية الفعالة باطار اللجنة الدستورية وتوصلنا لاهمية تنسيق اجتماعات استانا والعراق انضم بصفة المراقب”.

واضاف “فيما يخص تخفيض التصعيد في الخليج، يجمعنا موقف موحد من الضروري ترسيخ المبادرات التي تجمع بين قوى المنطقة واللاعبين بدلا من المبادرات التي تعمل على تقسيمها”.