العراق يمنح عشرات من الكورد الفيليين شهادة جنسية

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين منح عشرات من الكورد الفيليين الجنسية العراقية.

وذكر مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين محمد صالح الحمداني إن الوزارة طالبت بالإسراع بالتصويت على تعديل مسودة قانون عائدية الوثائق التي تحمل أسماء مستعارة لتجديد مدة معالجة هذا الموضوع وذلك لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين بحاجه التحقق من عائدية تلك الوثائق لبيان هجرتهم.

واضاف أن المطالبات مستمرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم الكفاءات وذلك بإعادة النظر في موضوع توقف إبداء المساعدة وإعطاء الامتيازات الخاصة بعودتهم.

وبين صالح أن الوزارة قدمت تسهيلات لنازحي سنجار باستثنائهم من تأييد القائم مقامية حين عودتهم إلى مناطقهم وتذليل الصعاب في عملية تسجيل أسمائهم لشمولهم بالمساعدات باجراءت مبسطة، مشيراً إلى الوزارة من خلال ممثلها في مديرية شؤون الجنسية ساعدت العراقيين المهاجرين بعد عودتهم من الخارج بمنح 39 عراقياً شهادة الجنسية العراقية ومنح 41 عراقيا من الكورد الفيليين شهادة الجنسية العراقية.

وجردت السلطات في نظام صدام حسين الكورد الفيليين من الجنسية العراقية، وعملت على ترحيلهم الى ايران بحجة التبعية، قبل ان تنفذ بحقهم ابادة جماعية.