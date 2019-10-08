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العفو الدولية توجه رسالة فورية للعراق ومتظاهريه

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
وذكرت المنظمة في سلسلة تغريدت، “نراقب في منظمة العفو التطورات الميدانية في العراق عن كثب. فقد أبلغنا اشخاص كثيرين بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي. نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الانترنت وبحجب مواقع التواصل الاجتماعي. رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم”.
واضاف “ان اعتراف قوات الأمن العراقي باستخدام القوة المفرطة هي خطوة أولى يجب ترجمتها على أرض الواقع من خلال كبح جماح ممارسات قوى الأمن والجيش. الخطوة القادمة هي المحاسبة”.
وطالبت “السلطات العراقية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بالأخص في العاصمة بغداد. يتوجب على السلطات بأن تقوم بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين. حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم وبدون خوف”.

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