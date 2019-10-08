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الغاء مناصب المفتشين العموميين لا يكفي

احمد كاظم

الرئاسات الثلاث تثرثر عن الاصلاح بينما هي سبب الفساد كما يلي:

اولا: مجالس الرئيس التشريفي و التنفيذي و التشريعي تعج بالمستشارين و المستشارات من الاقرباء و الاحباب لنهب المال العام و الغاء مناصب المفتشين العموميين لا يكفي للقضاء على الفساد.

ثانيا: مجالس الرئيس التشريفي و التنفيذي و التشريعي تعج بأصحاب الدرجات الخاصة الفاشلين و الفاشلات من الاقارب و الاحباب لنهب المال العام و الغاء مناصب المفتشين العموميين لا يكفي.

ثالثا: مجالس الرئيس التشريفي و التنفيذي و التشريعي تعج بالمدراء العامين الفاشلين الفاسدين من الجنسين عددهم 4700 و الغاء مناصب المفتشين العموميين لا يكفي.

سبب وجود الاعداد الهائلة من الفاسدين و الفاسدات و الفاشلين و الفاشلات هو نهب الرواتب الفاحشة و المخصصات و المنافع الفاحشة و ليس الاصلاح و الدليل التدهور المستمر للخدمات الضرورية و للتعليم و للقضاء.

السبب الاوحد لانتشار الفساد بكل اشكاله في الرئاسات الثلاث و شبكاتهم هم نهب المال العام و ليس رعاية المواطنين لان الدولار اصبح فوق الشرف و الكرامة و النزاهة و الكفاءة.

الرئاسات الثلاث تعقد الاجتماعات و اصدار البيانات التافهة للخلاص من انتفاضة الفقراء و العاطلين لكي يستمر الفساد بكل اشكاله.

لو كانت الرئاسات الثلاث صادقة في مكافحة الفاسد لبدأت بنفسها كما يلي:

واحد: اعلى راتب في الدولة 5 ملايين دينارا و يقل تدريجيا حسب المنصب.

اثنان: الغاء كافة المخصصات و المنافع على راسهما قلع البواسير و تجميل الصدور و الوجوه القبيحة.

ثلاثة: الغاء السفرات الترفيهية لزيارة الاقارب و الاحباب و الغاء مخصصاتها و من يريد زيارة اهله و احبابه هو يدفع الثمن و لس الفقير و العاطل عن العمل.

اربعة: لا راتب تقاعدي لمن لم يخدم المدة القانونية.

خمسة: الغاء افواج الحمايات التي يشغلها الاقارب و الاحباب و اكثرهم فضائيون.

ما ذكر سيردع الحرامية الفاسدين من شغل المناصب لان وجودهم فيها لنهب المال و ليس الخدمة الشريفة.

ما ذكر سيفسح المجال للنزيهين و اصحاب الكفاءة لشغل المناصب ليبدأ الاصلاح.

ملاحظة: ايها الرئاسات الفاسدة كفاكم نهب المال و اصبحتم وعوائلكم اثرياء فارحلوا اليوم قبل غد بدلا من قتل المنتفضين الشرفاء و الضحك على ذقونهم و كذبكم المبرمج لا يكفي.

ايها المنتفضون الشرفاء احذروا من لصوص الرئاسات الثلاث و شبكاتها لان من افسده الدولار لا يصلحه العطار.

ايها المنتفضون الشرفاء الانتخابات الفورية اساسها الدوائر المتعددة و الترشيح الفردي و المرشح منكم و فرز الاصوات الفوري هو الحل الدائم للقضاء على الفساد و الفاسدين.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل للمصابين منهم.

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