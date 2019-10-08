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الفياض : التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف

الفياض : التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف

قال مستشار الأمن الوطني بالعراق ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،  يوم الاثنين، إن هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، مضيفاً: “سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية”.

وشدد على أن القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق، موضحا أن “القوات المسلحة والأمنية تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة”.

وأشار الفياض إلى أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، مضيفا: “لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا”.

هذا فيما أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق على ضرورة محاكمة كل من اعتدى على المتظاهرين.

وتعهد المجلس ، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية.

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