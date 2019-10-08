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اوقفوا القمع.. واطلقوا سراح المعتقلين

تعرض المتظاهرون السلميون الى اعتداءات وقمع عنفي واسع، شمل اطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والصرب المبرح واستعمال الغاز المسيل للدموع والماء الساخن والمطاردة والاعتقالات الواسعة وانتزاع البراءات.

وحسب المفوضية العليا لحقوق الانسان استشهد 93 شخصا 3978 جريحاً 567 معتقلاً في جميع انحاء العراق، ومن بين الشهداء والمعتقلين عدد من اعضاء الحزب الشيوعي العراقي واصدقائه ومنهم:

“محمد ابراهيم الوائلي، احمد الموسوي، علي الخطيب، علي رحمن، مصطفى العيساوي، مكي الشمري، امير الخطيب، د. حيدر السنبلي، مرتجي ثابت، علي كرار الجنابي، ازهر الخفاجي، احمد الحجامي، سيف المياحي، سعد جاسم، احمد حسين، علي عباس، حسين ناهض، احمد ناجي”.

نتوجه الى الامم المتحدة ومنظمات الحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايت ووتش وندعوها الى مطالبة السلطات العراقية بوقف قمع المتظاهرين واستخدم العنف ضدهم ووقف ملاحقات المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين منهم فوراً.

لجنة الاعلام المركزي

للحزب الشيوعي العراقي

5/10/2019

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