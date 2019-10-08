بارزاني يبحث التظاهرات واعمال العنف في العراق ويبدي قلقه حيال سوريا

استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاثنين في صلاح الدين، برونو أوبير سفير فرنسا في العراق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبارزاني انه خلال اللقاء الذي حضره اوليفيي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في أربيل، جرى بحث الأوضاع السياسية وآخر المستجدات والمتغيرات على مستوى المنطقة، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن العملية السياسية في العراق، والتظاهرات وأعمال العنف والمواقف المتشددة الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد آخر من المحافظات العراقية .

واضاف البيان انه في محور آخر من الإجتماع، تم التطرق الى تهديدات ومخاطر الإرهاب والفكر المتطرف على أمن وإستقرار المنطقة، كما تم تداول الأوضاع في سوريا والمتغيرات في المعادلات السياسية والميدانية في شمال شرق سوريا، وبهذا الشأن عبر الجانبان عن قلقهما حيال إحتمالات تعميق معاناة وآلام الشعب الكوردي وكذلك مستقبله ومصيره في سوريا .