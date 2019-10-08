بالطبول والابواق .. الجالية العراقية تتظاهر امام البيت الابيض في واشنطن

تضامن المئات من ابناء الجالية العراقي في الولايات المتحدة الامريكية مع ابناء بلدهم بمظاهرة امام البيت الابيض في العاصمة واشنطن.

ورفع المتظاهرون بحسب ما نشره ناشطون عراقيون من ابناء المهجر لافتات تطالب بإيقاف العنف والقمع الذي يتعرض له ابناء بلدهم خلال الاحتجاجات الجارية في العاصمة بغداد، وفي عدد من المحافظات.

وطالب المتظاهرون الادارة الامريكية بالتدخل وانهاء المعاناة التي يعشها الشعب العراقي، وايقاف الدعم للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وهتف المحتجون امام البيت الابيض ضد الحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي، مطالبين بإقالتها حيث نعتوها بأشد الاوصاف، وانها “حكومة قتل ودكتاتورية”.

ودعا المتظاهرون من ابناء الجالية الى ايقاف التدخل الايراني اذ اعتبروا ان ما تشهده بلادهم الان سببه النظام في طهران الذي يتدخل في الشؤون العراقية السياسية والامنية والاقتصادية.

وقرع متظاهرون الطبول، ونفخوا في الابواق وقد علق الناشط المدني على فيديو نشره للمظاهرة قائلا : ان العديد من مناطق العاصمة واشنطن قد سمعوا اصوات الطبول والابواق.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الاخرى ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية انطلقت شرارتها يوم الثلاثاء وبحسب اخر احصائية لعدد الضحايا فإن اكثر من 100 متظاهر قتل برصاص القوات الامنية، واصيب اكثر من 6000.

وتعدُ هذه التظاهرات هي الاعنف منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.