بالفيديو…مغامرة بوليفية فوق السبعين

تقرير لقناة الغد يسلط الضؤء على مغامرة بوليفية فوق السبعين

تشارك في سباق طريق الموت على إرتفاع 3200 قدم

يُعد طريق الموت في بوليفيا من أخطر طرق العالم، فهو يتسبب في وفاة حوالي 200 شخص سنوياً، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن الطريق المتعرج يبلغ طوله 63 كم ويقع على ارتفاع 3200 قدم.

وأشار تقرير الغد إلى وعورة هذا الطريق تجعله الاختيار الأسوأ لمحبي رياضة الركض الجبلي وركوب الدراجات وبالأخص لهذه السيدة التي تبلغ من العمر 70 عاما، فالعجوز البوليفية ” ميرتا مونوز” تعتبر أكبر المنافسات سناً على الاطلاق في مسابقة الركض الجبلي في طريق الموت.

وأضاف التقرير أن مونوز اختارت المشاركة في ذلك السباق لشغفها بركوب الدراجات في سن مبكرة، وعادت لممارسة رياضتها المفضلة بناء على نصيحة طبيبها النفسي ذلك بعد إصابتها بالاكتئاب لوفاة ابنها المفاجئة. ويُعد سباق الدراجات على طريق الموت من أخطر المسابقات في بوليفيا.