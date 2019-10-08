بانتظار 100 ألف صوت .. عريضة حول الكورد على الموقع الرسمي للبيت الأبيض

يعرض الموقع الرسمي للبيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، عريضة حول الكورد ومستقبل غربي كوردستان، بانتظار وصول المصوتين عليها 100 ألف شخص حتى تلقى رداً من السلطات.

تحمل العريضة عنوان «لقد لبى الكورد نداء الإنسانية ويجب ألاّ نسمح بالإبادة التركية في شمال سوريا».

وجاء في العريضة «الشعب الكوردي أنقذ أناس من كل دين، وهم يشكلون ديمقراطية في منطقة تفتقر إليها».

وتطالب العريضة الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب الشعب الكوردي، وتضيف «الأتراك سيقومون بإبادة جماعية بحق الكورد، ونتحمل مسؤولية الوقوف على الحدود وحمايتهم، وليس التراجع بسبب صداقة ترامب مع رجل مثل أردوغان»، وفق نص العريضة.

وفي حال بلغ الموقعون عليها 100 ألف شخص حتى تاريخ 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2019، سيتحتم على الكونغرس الأمريكي أو البيت الأبيض تشكيل لجنة للنظر في العريضة والرد عليها.

للتصويت يجب دخول الرابط التالي وتسجيل الاسم والكنية والإيميل ومن ثم التوقيع على العريضة.