تجمع محتجين في مدينة الصدر مجدداً وقطع طرق رئيسة

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بتجمع متظاهرين في عدد من احياء مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان “محتجين قاموا بقطع شوارع رئيسة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، واضرموا النار في اطارات وسط الشوارع”.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية في العراق يوم الاثنين عن مباشرتها بحسب قطعات الجيش من مدينة الصدر شرقي بغداد بعد ليلة دامية سقط على اثرها عدد من المتظاهرين واصيب العشرات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان “باشرنا بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقوات من وزارة الداخلية”.

واضاف البيان ان “التعامل مع المواطنين وحمايتهم مسؤولية والتزام لجميع قواتنا الامنية”، مشيرا الى ان أي استخدام مفرط للقوة مع المواطنين غير مسموح به.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الاثنين بسحب قطعات الجيش كافة من مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية.

ووقعت الاشتباكات في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد مساء امس الاحد حيث ابلغ مصدر طبي اليوم الاثنين ان حصيلة تلك الاشتباكات قد ارتفعت الى 15 قتيلاً و40 جريحاً بين صفوف المتظاهرين.