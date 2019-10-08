تضامن مع المحتجين

الشيوعي الأردني: تضامنا مع شعب العراق

عبر الحزب الشيوعي الأردني عن تضامنه مع شعب العراق أثر احتجاجات واسعة شهدتها البلاد.

وجاء في بيان الحزب: “تنطلق حركة الجماهير الشعبية في العراق الشقيق مطالبة بأبسط حقوقها في العيش الكريم وتوفير مستلزماته.. تنطلق بحراك احتجاجي على ظروف قاسية وصلت اليها الجماهير، وبدل ان تستجب الحكومة لهذه المطاليب الحقة، وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، فأنها تواجه بالقتل والاضطهاد والاعتقال”.

وأضاف البيان: إننا في الشيوعي الأردني نعلن عن وقوفنا الى جانب الجماهير المنتفضة ودعمها حتى تنال وتحقق مطالبها المشروعة.

وأكد البيان على ضرورة استمرار سلمية الحراك الشعبي وعدم اللجوء إلى عسكرته وعلى الأجهزة الأمنية أن تكف عن مواجهة الجماهير السلمية وأن لا تفتح المجال لقوى خارجية وأخرى داخلية تتربص بالعراق وتنال من سيادته”.

الحركة التقدمية الكويتية: كل التضامن مع الشعب العراقي

أكد الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أحمد الديين التضامن مع الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق.

ودعا الديين في تصريح صحفي إلى وقف قمع المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين وتلبية مطالب الحركة الاحتجاجية.

وفيما يلي نص التصريح:

نتابع باهتمام بالغ الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية في العراق التي جاءت لتعبر عن السخط الشعبي البالغ تجاه الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه العراقيين جراء غياب العدالة الاجتماعية واستشراء الفساد ناهيك عن الازمات العميقة التي يعاني منها العراق نتيجة النهج المحاصصي للعملية السياسية.

وإذ تعبر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية السلمية فإنها تشجب ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع وقسوة مفرطة وقتل وإساء معاملة، وتطالب السلطات العراقية بوقف هذا القمع وإطلاق سراح المعتقلين، كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية السلطات العراقية إلى الإسراع في تلبية المطالب العادلة للمحتجين، وإجراء إصلاحات جذرية شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.