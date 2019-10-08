حان الوقت لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب

لليوم الرابع على التوالي تخرج حشود الجماهير في بغداد والعديد من المحافظات والمدن الاخرى الى الشوارع، مواصلة حراكها الاحتجاجي المشروع ومواجهة الرصاص الحي وبقية اشكال العنف المفرط، ما ادى ويؤدي الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ونحن إذ نؤكد وقوفنا الى جانب هذه الهبة الجماهيرية السلمية ودعمنا لمطالب المحتجين المشروعة، نشدد في الوقت نفسه على إيقاف العنف ضدها.

وفي هذا السياق واستجابة لمطالب المحتجين، نرى أن الوقت حان للتوجه نحو خيار تشكيل حكومة ذات صلاحيات استثنائية، تضم شخصيات معروفة بوطنيتها وكفاءتها ونزاهتها، بعيدا عن نهج المحاصصة المقيت. وأن تشرع هذه الحكومة فور تسلم مهماتها بالعاجل والملح، ومنه:

– اعلان ضحايا الاحتجاجات شهداء للشعب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين.

– حفظ الأمن وتوفير الأمان، والتوجه الفعلي الى حصر السلاح في يد الدولة.

– البدء بإجراءات جدية وملموسة لمكافحة الفساد، وتقديم المتهمين بمختلف مستوياتهم خاصة الكبار منهم إلى القضاء.

– البدء بحملة كبرى لبناء مساكن اقتصادية لائقة وتوزيعها على الفقراء وكل من لا يملكون بيوتا تؤوي عوائلهم.

– تشكيل مجلس الخدمة العامة واناطة كافة التعيينات في الدولة به، بما يضمن عدالة الحصول على فرص العمل أمام جميع المواطنين.

– تخصيص رواتب شهرية للمواطنين الفقراء والشباب العاطلين عن العمل، بما ينقذهم من العوز والبؤس.

– الغاء الدرجات الخاصة غير المبررة.

– خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، والغاء كافة الامتيازات والتخصيصات غير المبررة.

– اعتماد برنامج آني وسريع للنهوض بالقطاعات الانتاجية وبما يوفره ذلك من فرص عمل.

ان هذه وغيرها من الاجراءات العاجلة، يمكن ان تطمئن الشارع العراقي الملتهب، وتلبي مطالب الناس المشروعة الملحة.

ولأجل ذلك لا بد ايضا من رفع وتيرة وزخم حركة الاحتجاج والتزام سلميته.

نجدد موقفنا المساند لمطالب جماهير شعبنا العادلة والمشروعة والمشارك في حراكها المتواصل.

المجد للشهداء والشفاء العاجل للجرحى

والمجد لشعبنا العراقي.

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

4/10/2019