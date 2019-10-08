حلم الارز يجمع تونس ولبنان على خطى عليسة‎

من- شاكر فريد حسن

أقام منتدى حلم الأرز اللبناني التونسي ممثلا برئيسته الشاعرة زهرة النابلي تابت والدكتور منير تابت وبالتعاون مع إتحاد الكتاب التونسيين في سوسة ‎ممثلا برئيسته الاستاذة عائشة المؤدّب ومنتدى مطارحات ثقافية بشخص رئيسته الاستاذة آسيا الشارني والاستاذ لطفي تياهي رئيس منتدى ضفائر الحرف في مدينة سوسة في نزل سوسانا لقاء ثقافيا تحت عنوان “على خطى عليسة” إستضاف خلاله من لبنان رئيسة تجمّع أصدقاء الحرف والفنون الأستاذة إكرام زين الدين، رئيسة بيت الكورة الثقافي اللبناني الشاعرة جولييت انطونيوس، عضوة حلم الأرز لبنان الاستاذة ايزابيت رحمة والشاعرة باسكال بلان النشار وثلة من الشعراء من تونس العاصمة من ولايات سوسة، المهدية، نابل، المنستير ومن فلسطين والاردن والعراق تخلله وصلات موسيقية وغنائية

‎وقد تميز اللقاء بحضور نخبوي وتنظيم لافت وتغطية إعلامية عبر الجرائد وراديو مْساكِن rm. Fm مع الاستاذ عبد الباسط الشايب و بث مباشر عبر الاذاعة التونسية الثقافية مع الاعلامية سماح قصدالله.