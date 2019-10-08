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د.اياد علاوي يدعو البرلمان لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات:لا يتناسب مع دعوات الاصلاح والمطالب الجماهيرية الحالية

دعا رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يراعي مصلحة الوطن والمواطن وليس مصالح الكتل الكبيرة.

واضاف سيادته في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ان قانون الانتخابات الاخير الذي اقره مجلس النواب سيكرس ذات الاوضاع الحالية في المحافظات، بل وسيزيدها سوءاً، وسيشكل عائقاً امام دعوات التغيير والاصلاح المنشود.

ووصف الدكتور علاوي القانون بـ “المجحف”، لافتاً الى انه لا يتناسب مع دعوات الاصلاح والمطالب الجماهيرية الحالية، وان على البرلمان تدارك الموقف بالسرعة الممكنة.

كما شدد سيادته على ضرورة ان يعبر القانون عن طموحات الشارع العراقي وان يضمن عدالةً وتمثيلاً اوسع، وان يشكل دافعاً وحافزا لمشاركة جماهيرية اكبر.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي
8 تشرين اول 2019

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