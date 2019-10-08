رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة لحل الاوضاع الراهنة

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مبادرة لحل الاوضاع الراهنة في البلاد.

وقال صالح في كلمة متلفزة انه “ينبغي فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الايام الماضية واخذ قرارات جادة ومنع الاندفاع لاستخدام القوة المفرطة”،النزاهة منوها الى “دعم تشكيل لجنة خبراء من المستقلين من الشخصيات الكفوءة لفتح باب الحوار مع القوى الفاعلة، وان تحظى هذه اللجنة باجماع وطني دون تدخلات سياسية بالاستعانة بدعم المرجعية والشعب”.

واشار الى “فتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة داعمة لخطوات الاصلاح ومساعدة الحكومة لاتخاذ خطاوت فعالة لمحاربة الفساد، ودعم الحكومة لتعديل وزاري، بهدف تحسين اداء الحكومة لتحقيق قفزة نوعية في الاداء والخدمات لاجل استكمال مشروع الدولة”.

وتابع صالح “تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وتوفير الظروف المناسبة لعملها، واحالة جميع ملفات الفساد لحسمها”، مشددا على انه “لا حصانة بهذا الملف لاي طرف او جهة، والعمل على استرداد المال العام”.

ولفت صالح الى “العمل على دعم تعهدات الحكومة بتعويض المتضررين من الاهالي بملف رفع التجاوزات، ووقف عمليات رفع التجاوزات قبل التأكد من تعويض المتضررين، اضافة الى الاسراع بدعم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية ومنح الخريجين وحملة الشهادات الاولوية في التعيينات، واعادة النظر بقانون الانتخابات لمجلس النواب، ما يسمح بتحقيق اقصى درجات الشفافية والنزاهة بهذا الملف”.