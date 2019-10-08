رئيس اقليم كوردستان يلتقي لافروف ويبحثان عدة ملفات

عقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتناول الطرفان خلال الاجتماع عدة ملفات، ولاسيما الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، قد استقبل اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتعد هذه الزيارة الاولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى اقليم كوردستان.

يذكر ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل اليوم الاثنين، الى مدينة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوفد المرافق له الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية ومديري وممثلي عدد من كبريات شركات النفط والغاز، والسفير الروسي في بغداد.

وجرى بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية والعلمية، وتبادل وجهات التظر حول الأوضاع في المنطقة.