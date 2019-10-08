صالح: لا توجد أوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، عدم وجود أوامر من الحكومة باطلاق النار على المتظاهرين.

وقال صالح في كلمة متلفزة ان “الحكومة وقيادات الاجهزة الامنية أكدت عدم وجود أوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين”، مبينا انه “من المؤلم ما نطالعه من دم عراقي مهدور في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية”.

واضاف ان “استهداف المتظاهرين والقوات الامنية بالرصاص الحي غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على ان يكون ديمقراطيا ويلتزم فيه الجميع بالدستور”، مشددا على “وجوب التصدي الحازم لمن اطلق الرصاص على المتظاهرين والقوات الامنية”.

واشار صالح الى ان “الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم والشعور بالحاجة الى الاصلاح”، مؤكدا ان “شعبنا يعاني من سوء الخدمات والبطالة وانعدام فرص العمل”.

ونوه الى ان “الاقتصاد العراقي تعرض للاستنزاف بسبب التحديات الامنية، لكن الفساد المالي والاداري عرقل فرص التقدم وكبل امكانية نقل البلد الى مصاف الدول الاخرى”، موضحا ان “المحاصصة الحزبية ترفض مغادرتنا، وستتم محاسبة الخارجين عن القانون”، داعيا الى “سلمية التظاهرات وعدم السماح لاحد بسرقة احلامكم وتطلعاتكم”.