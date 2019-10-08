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على محسن التميمي..شفاكم الله وعافاكم..

د.طئ البدري

النصر لشعب العراقي الأبي في انتفاضته المباركة. هذه الانتفاضة تجسيدًا واقعيًا لثروة الإمام الحسين بحيث جسد ابناء الجنوب ان ثورة الحسين ضد الظلم والجبروت لم ولن تتوقف. الشعب العراقي تلقف واستلهم الثورة من ذكرى عاشوراء وان شاء الله لن تقف ثورته حتى القضاء على النظام العراقي الحالي بكل رموزه وشخوصه. يوم أربعينية الحسين قد قربت وسوف نشاهد ملاحم جديدة للشعب سوف يسطرها على طريق الحرية والعزة والكرامة ويوم الأربعينية ليست كما قبلها وان شاء الله ثورة يوم الأربعينية قادمةوثورة مابعدها وما بعد بعدها وهكذا حتى تسقط حكومة وبرلمان الغدر والخيانة والإجرام. تحياتي إلى علي محسن التميمي وان شاء الله نلتقي في عاشوراء القادم في بلدنا الأم العراق تحت نظام سياسي عراقي جديد يحفظ الكرامات ويصون المحرمات ..
للتواصل taimbadri@yahoo.com

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