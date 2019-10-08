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كوردستان تعلن دعما لعبد المهدي ولمطالب المتظاهرين: لا تحملوه اخطاء 15 عاما

جدد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي يوم الاثنين دعم حكومة الاقليم للحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي، معبرا عن أمله بنجاحها في تلبية مطالب المتظاهرين “الشرعية”.

وقال دزيي في كلمة له اليوم في العاصمة اربيل، ان “المطالب التي ينادي بها المتظاهرون شرعية”، مستدركا القول “لكننا شهدنا اضطرابات، وتوترات رافقت التظاهرات اضافة الى محاولات حرفها عن مسارها”.

واضاف انه “نساند عبد المهدي لتهدئة الاوضاع في البلاد، ونؤيد خطواته في تجاوز الازمة الحالية”، مردفا بالقول انه “من غير الممكن ان نحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية 15 عاما من المشاكل والاخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة”.

وعبر دزيي عن أمله بان “يتم تجاوز هذه الازمة وان تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين من توفير خدمات وتحسين الواقع المعيشي، وايجاد فرص عمل للعاطلين”.

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