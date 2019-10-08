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لافروف: مرتاحون لتطبيع علاقة بغداد واربيل ومواصلة ذلك سينمي العراق اقتصاديا

اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ارتياحه لتطبيع العلاقة بين بغداد واربيل.
ويزور لافروف بغداد واجرى مباحثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم.
وضمن سياق مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال لافروف “نشكر العراقيين على المعلومات القيمة بشأن استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان”.
واضاف “نؤكد ارتياحنا تجاه تطبيع العلاقة بين بغداد واربيل ونؤكد ان مواصلة تعزيز العلاقة سيساعد على دعم التنمية الاقتصادية للعراق باسره وحل جميع القضايا”.

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