لافروف يؤكد لقيادات كردستان العراق عزم روسيا تعزيز التعاون مع الإقليم

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لقادة إقليم كردستان العراق عزم روسيا تعزيز التعاون مع الإقليم، وذلك خلال أول زيارة له لأربيل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في ختام مباحثات الوزير مع قيادات الإقليم، اليوم الاثنين، أنه “تم التعبير عن استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع إقليم كردستان على أساس المنفعة المتبادلة مع مراعاة المصالح الإقليمية والوطنية للعراق”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تحقيق التفاهم بشأن مواصلة الاتصالات بين الأجهزة المعنية بهدف صياغة اتفاقات محددة”.

وأكدت الخارجية الروسية على “النهج الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة العراقية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التوافق العراقي – العراقي عبر حوار وطني شامل بما يخدم مصلحة القوى السياسية والمجموعات الإثنية والدينية الأساسية للبلاد”.

والتقى وزير الخارجية الروسي بكل من رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والرئيس السابق للإقليم، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

ورافق الوزير الروسي وفد يضم ممثلي الشركات النفطية الروسية الكبرى، بما فيها “روس نفط” و”غازبروم نفط”.

وجدير بالذكر أن هذه هي أول زيارة لسيرغي لافروف إلى إقليم كردستان، وأول زيارة للعراق منذ 5 سنوات. والتقى لافروف كلا من الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية، محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

المصدر: وكالات