مستشار خامنئي: أحداث العراق هدفها إخافة الناس من المشاركة في الأربعينية

قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، إن أحداث العراق الأخيرة، هدفها إخافة الناس من المشاركة في مراسم الأربعينية.
وأوضح صفوي أن هذه الأحداث لن تخيف الزوار، الذين لن يترددوا في “المشاركة حتى لو مطرت السماء حجرا ورصاصا”.
قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، إن أحداث العراق الأخيرة، هدفها إخافة الناس من المشاركة في مراسم الأربعينية.
وأوضح صفوي أن هذه الأحداث لن تخيف الزوار، الذين لن يترددوا في “المشاركة حتى لو مطرت السماء حجرا ورصاصا”.
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