مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية يلتقي شيخ العقل في سوريا وأمير جبل العرب لؤي الأطرش…

إلتقى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في زيارة إلى محافظة السويداء في سوريا شيخ عقل الاول لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري في دارته في “قنوات” وبحث المجتمعون شؤون عامة وبعض المواضيع المتعلقة في محافظة السويداء.

وأشار السفير ابو سعيد إلى ضرورة رصّ الصفوف والتعالي عن الانقسامات خصوصاً أن سوريا باتت في مرحلة الإنفراجات السياسية خصوصاً قضية بحث الدستور في جنيف، وأن سوريا خرجت من خانة المؤامرات التي حيكت ضدها وعبرت إلى مرحلة النقاشات الجادة حتى الآن آخذة في الحسبان مصلحة الشعب السوري على اختلاف انتمآتهم السياسية والطائفية، مشيراً أنّ السويداء حافظت وما زالت تحافظ على تاريخها السوري ونسيجها الريادي في النوبة ووقوفها وراء القيادة التي انتصرت بفعل الإرادة السورية.

ومن جهته أشار الشيخ الهجري أن هذا البيت حرص ويحرص على الثوابت الوطنية السورية والقومية العربية وأنه مؤمن بصوابية القضية السورية والتي يقودها الرئيس الدكتور بشار الأسد والتي تتجسد في وحدة الموقف التي حرص عليها منذ بداية الأحداث.

هذا وإلتقى السفير أبو سعيد في جناحه الخاص مكان إقامته كل من الأمير لؤي الأطرش برفقة أمين سرّ اللجنة الدينية الشيخ أياد العلي ووفد من المشايخ بحضور المحامي مجدي فندي والمنسق عصام الخطيب من مكتب السفير ابو سعيد، حيث طرح الوفد الزائر وحدة الموقف والرؤية في المحافظة من أجل إكمال مسيرة سلطان باشا الأطرش الذي حرص على مسار الذي طرحه السفير ابو سعيد بعد الشرح لجهة دعم الأجهزة الأمنية التي انتهجت خطاً متقدماً في مقاربة الأحداث والجريمة والتأكد من المعلومة قبل أخذ الإجراءات والذي بحثه السفير ابو سعيد مع رئيس فرع أمن الدولة في محافظة السويداء.

إختتم السفير ابو سعيد زيارته بلقاء رئيس الهيئة الدينية للطائفة الدرزية الشيخ ابو منصور فضل الله نمو في دارة الأخير حيث دعى الشيخ نمور عدد كبير من مشايخ الهيئة الدينية وإعلاميين ورسميين من المحافظة وألقى كل من الشيخ نمور والسفير ابو سعيد كلمات شددت على ضرورة العمل ضمن القوانين المرعبة الإجراء في سوريا، بالإضافة إلى واجب الحرص على توجيه مسار واحد موحد في الجبل ضد مخططات الكيان الإسرائيلي وأعوانه في الداخل الذين يعملون في الخفاء من خلال استغلال حاجات البعض لخلق فتنة داخلية في التوجه الوطني العام.

المكتب الإعلامي / المستشار محى البدوي

https://ihrc-geneve.org/blog-section/f/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3