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نيجيرفان بارزاني وسيرغي لافروف يبحثان تطورات المنطقة

نيجيرفان بارزاني وسيرغي لافروف يبحثان تطورات المنطقةبحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطورات المنطقةالصورةوكان لافروف قد وصل في وقت سابق مساء اليوم إلى أربيل على رأس وفد كبير يضم دبلوماسيين ورجال أعمال، قادماً من بغداد.الصورة

وأجرى لافروف لقائين مع كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

نيجيرفان بارزاني قال بصدد لقائه الوزير الروسي عبر تويتر: «سررت باستقبال وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف في أربيل».الصورة

أضاف بارزاني «أجرينا محادثات مثمرة حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، وغيرها من القضايا الملحة».

Nechirvan Barzani@IKRPresident

I’m pleased to have welcomed Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov to Erbil. We had productive talks on bilateral ties, developments in the wider region and other pressing issues.

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