نيجيرفان بارزاني وسيرغي لافروف يبحثان تطورات المنطقة

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطورات المنطقة وكان لافروف قد وصل في وقت سابق مساء اليوم إلى أربيل على رأس وفد كبير يضم دبلوماسيين ورجال أعمال، قادماً من بغداد.

وأجرى لافروف لقائين مع كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

نيجيرفان بارزاني قال بصدد لقائه الوزير الروسي عبر تويتر: «سررت باستقبال وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف في أربيل».

أضاف بارزاني «أجرينا محادثات مثمرة حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، وغيرها من القضايا الملحة».