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واه ٍ يا ولدي

واه ٍ يا ولدي

عبد صبري ابو ربيع

واهٍ يـــا ولـــدي

قلوبهم أقسى

من الحجـر الصلدِ

وأنت تريد عيشـاً

كريــم الهـدف والمقـصدِ

فسمـــائهم مـــا أمطـرت

إلا فقراً وريــــاء المتعمدِ

وجيوبهم أنتفخت بالدولار

والدينار والعسجدِ

وأنت يا ولدي تجوب الأبواب

عن عيش ٍ أسعدِ

واهٍ يـــــا ولـــدي

والدماء على جسمك والعضد

والنزيف مستمرٌ

لنـــا في كل عقدِ

واهٍ يــــا ولـــدي

والحـــزن لا زال

في كل يومي وَغدِ

واهٍ يـــا ولـــدي

إذا هويت فمن يكون على الحد ِ

سلاماً على جاعلي الموت

طريقــــاً للحيـــاة والمجـد ِ

واهٍ يــــا ولـــدي

رصاصات الموت

تأتيك بــــلا تردد ِ

أتريد عــراقاً خال

من الفقر والمفسد ِ

تلك قسمة ضيـزى

فالمتسلطون لا يشبعون

من الذهـــب الأسـود ِ

والاجنبي يتلاعـب بنا

يشــل يدك ويشــل يد ِ

رعــى الله عـــــــراقاً

لــــه أضـــاحٍ بلا عدد ِ

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