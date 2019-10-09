أكثر من 47 ألف زائر باكستاني في طريقهم الى العراق

اعلن رئيس الدائرة العامة لادارة الطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية، ان اكثر من 47 الف زائر باكستاني دخلوا الاراضي الايرانية عبر منفذ ميرجاوة خلال الاسبوعين الاخيرين، للتوجه الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعينية.

ونقلت وكالة فارس عن ايوب كرد قوله، انه وفقاً لأحدث احصائية فقد دخل الاراضي الايرانية عبر منفذ ميرجاوة 16 الف زائر باكستاني بواسطة 364 حافلة، فيما بلغ عدد الباكستانيين الذين دخلوا مشاة اكثر من 31 الفا.

واضاف ان عدد الزوار الباكستانيين المتوجهين للعراق للمشاركة في زيارة الاربعينية ازداد العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 75 بالمائة.