ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ زادت المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام العراق والإكوادور مع تنحية مخاوف الطلب جانبا، بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 44 سنتًا، أو 0.8%، إلى 58.79 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.8%، إلى 53.17 دولار للبرميل. بحسب رويترز.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تُجري في واشنطن يوم الخميس، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهددت احتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، وارتفع عدد القتلى بالعراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة، بعد أسبوع من الاضطرابات.

وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين في ”أوبك“ التي من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل، إن احتجاجات ضد إجراءات تقشف قد تقلص إنتاجها النفطي بواقع 59 ألفًا و450 برميلًا يوميًا.