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اعلان خاص للموظفين والمتقاعدين في العراق

اعلن مصرف الرافدين عن استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه بإمكان الموظفين والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية استلام رواتبهم من اَي فرع من فروع المصرف او اَي مكان اخر متواجد فيه.
وأضاف ان المصرف وأثناء انقطاع شبكة الانترنت اتخذ خطوات حثيثة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الدوائر الاخرى وتمكن من صرف رواتب المتقاعدين وبسهولة وانسيابية عالية.

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