اقليم كوردستان يعلن رسميا استبدال الوان سيارات الاجرة في محافظاته

اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن استبدال الوان سيارات الاجرة وذلك ضمن اطار مشروع لتنظيم عمل هذا القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة اوميد محمد في مؤتمر مشترك عقده مع وزير النقل انو جوهر اليوم في اربيل، ان هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الوزارة للمشاريع التي ترتقي باقليم كوردستان للبلدان المحتضرة.

واضاف ان هذا القرار تم اتخاذه بعد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المعنية حيث توصلنا الى قناعة بان يدخل المشروع حيز التنفيذ في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية.

واردف المتحدث قائلا ان الالوان لسيارات الاجرة تم تحديدها كالاتي: سيارات الاجرة داخل مدينة اربيل سيكون لونها احمر، وداخل مدينة السليمانية سيكون لونها ازرق، وداخل مدينة دهوك سيكون لونها اسود، والسيارات بين تلك المدن ستكون قهوائية اللون.

وتابع بالقول ان كل لون سيختص بمحافظته ولا يمكن لسيارات الاجرة الخاصة بمدينة العمل في مدينة اخرى فعلى سبيل المثال تكسي اربيل لا يستطيع العمل في السليمانية والعكس صحيح وهكذا دهوك، مؤكدا ان عمل سيارات الاجرة سيكون اكثر تنظيما و وضوحا بهذا القرار.

ونوه محمد الى ان الوزارة اعدت استمارات يتعين على السائقين جميعا ملؤها لدى مراكز الامن “الاسايش” في الاحياء التي يسكنوها، وان يتحصلوا من تحقيقات الادلة الجنائية على تأييد بعدم المحكومية، وان يتم التأكد من حسن السيرة والسلوك.

واشار الى انه سيتم تثبيت لوحة معلومات داخل سيارة الاجرة في المقعد الامامي وتحديدا في الزجاج الامامي تحتوي على معلومات كاملة عن السائق، وكذلك تثبت لوحة مثلها في خلف مقعد السائق والراكب الامامي، مبينا ان تلك اللوحات تحتوي على اسم السائق والثلاثي، ورقم هاتفه وعنوان سكنه ليكون واضحا امام الراكبين لحفظ امن المواطنين، وعدم تعرضهم للمضايقات والافعال السيئة التي قد يتعرض لها الركاب.

من جهته قال الوزير آنو جوهر ان هذا المشروع يهدف للحفاظ على حق سائق الاجرة والمواطن، مردفا بالقول انه يتحتم انجاز هذا المشروع بشكل مفصل ودقيق.

واوضح ان سيارات الاجرة لن يتم تغيير لونها كاملة فقط محل اللاصق من اجل ألا تذهب سيارة اجرة مدينة للعمل في اخرى.