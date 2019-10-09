البنتاغون: قواتنا في العراق وسوريا ملتزمة بدعم قسد

افاد مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية، الثلاثاء، بأن بلاده ملتزمة بدعم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

ونقلت قناة الحرة عن مسؤول في البنتاغون قوله إن القوات الأميركية الموجودة في سوريا والعراق ضمن عمل التحالف الدولي ضدّ داعش هي ملتزمة بدعم قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكوردية العاملة في صفوفها”.

وانتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، يوم الاثنين، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت كلينتون في تغريدة لها بموقع تويتر “فلنكن واضحين.. لقد وقف الرئيس إلى جانب الزعماء المستبدين لتركيا وروسيا بشأن حلفائنا الأوفياء ومصالح أميركا الخاصة. قراره هو خيانة مقيتة لكل من الكورد وقسم منصبه”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ان بلاده دفعت للكورد أموالاً طائلة وعتاداً لقتال داعش.

وعلق ترامب على قرار إدارته بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، قائلا إنه “من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكوردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل فيها داعش”.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الخاصة على تويتر “قاتل الكورد معنا، لكن تم دفع مبالغ ضخمة من المال والمعدات للقيام بذلك. لقد قاتلوا تركيا منذ عقود”.

وأضاف “سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والكورد تحديد الموقف”.