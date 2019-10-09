التعليم الكوردستانية تعلن نسبة القبول بجامعاتها ومعاهدها للعام الدراسي 2019 – 2020

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن نسبة القبول في جامعاتها ومعاهدها لخريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقال وزير التعليم آرام محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان نسبة قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد قد ارتفع الى 30% هذا العام.

من جهته قال وقال المدير العام لديوان الوزارة خطاب شيخاني في المؤتمر انه تم قبول ما نسبته 74% من خريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية ضمن الخطة المعدة للقبول للعام الدراسي 2019 – 2020.

واشار الى ان ما نسبته 14% من خريجي المرحلة الاعدادية تم قبولهم في الدراسات الجامعية المسائية، مردفا بالقول ان 4% من خريجي المرحلة 12 اعدادي لم يتم قبولهم ضمن الخطة الدراسية لهذا العام.

وكانت الوزارة قد اعلنت في العاشر من ايلول الماضي عن البدء بالتقديم لجامعات ومعاهد الاقليم عبر النظام الالكتروني المعتمد (زانكو لاين).