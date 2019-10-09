Posted on by

الدفاع العراقية تنهي حالة الانذار لقطعات الجيش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، انهاء حالة الانذار لقطعات الجيش.

وابلغ مصدر مطلع ان “وزارة الدفاع قررت انهاء حالة الإنذار (ج) لقطعات الجيش وإعادتها الى حالتها الاعتيادية، نظراً لاستقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات”.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت مطلع شهر تشرين الأول الجاري، حالة التأهب القصوى “الانذار ج” في جميع تشكيلاتها على خلفية التظاهرات في العاصمة بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، تظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، ونتج عنها تفريق القوات الامنية للتظاهرات باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما اسفر عن مقتل اكثر من مائة متظاهر، فضلا عن اصابة الالاف.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close