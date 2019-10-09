الشعب يريد الإصلاح الكامل في جميع مرافق الدولة

بقلم الدكتور ضياء السورملي

المعلم اسمى شخصية معنوية في المجتمع ويجب ان يكون راتبه أعلى من راتب أي عضو في البرلمان.

الشعب يريد اصلاح نظام التعليم واحترام المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعة.

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وصل لرئاسة الوزراء بالتزوير ،رئيس الجمهورية د. برهم صالح وصل الى منصب رئاسة الجمهورية بالتزوير ، لم يسمح للمرشحين لرئاسة الجمهورية بالدخول للبرلمان حتى يترشح د. برهم صالح لوحده رغما عن الجميع وبعدها ليرشح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء ، كانت مهزلة واليوم نتلقى نتائجها, الشعب يرفض مهزلة الترشيحات وتزوير الحقائق.

الكذب صفة ذميمة وليست من خصال القيادات النزيهة , عادل عبد المهدي كذاب وغير صادق من اول يوم استلم به منصب رئيس الوزراء .

هل تتذكرون النافذة الالكترونية التي تقدم لها اكثر من خمسة وثلاثين الفا من الكفاءات ، تم الضحك عليهم واقفلت النافذه لتفتح للمتخلفين والمزورين .

قال عادل عبد المهدي انه يحمل استقالته في جيبه وسيقدمها اذا لم يحترموا تعليماته ، اعتقد ان استقالته الان موجودة في مكان محصن آخر ، سنصدقه عندما يقدم استقالته .

الشعب يريد من عادل عبد المهدي وحكومته الإستقالة الفورية .

الشعب يريد اسقاط العمامة من على رؤوس المعممين الحرامية والدجالين وخرافاتهم غير الحضارية وابعادهم عن مراكز الحكم والقرار.

الشعب يريد تحويل جميع المساجد والحسينيات الى مدارس وحضانات للاطفال ومراكز ثقافية ودور للمسرح والسينما ومكتبات عامة وإبعاد كل رجال الدين وغير المختصين عن كل مرفق مدني .

يتوجب تعديل الدستور ليتيح إقامة فيدراليات متعددة في الجنوب والوسط والموصل بالإضافة الى إقليم كردستان ،

الشعب يطالب بحرية إقامة الفيدراليات في العراق وتعديل الدستور تبعا لذلك .

باي صفة يستلم كل من أياد علاوي وحيدر العبادي ونوري المالكي وهادي العامري وغيرهم الكثير رواتب ومخصصات عالية وهم لم يداوموا يوما واحدا في البرلمان أو في وظائفهم المعينين فيها .

الشعب يريد محاسبة الفاسدين والحرامية والدجالة والمشعوذين في البرلمان العراقي وفي جميع مرافق الدولة .

الشعب يريد قطع المخصصات وتحديد وتقليص الرواتب الفلكية عن المسؤولين واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة ورجال الدين .

قطع رواتب الموظفين في كردستان جريمة حرب كان بطلها مجرم الحرب حيدر عبادي .

استخدام الرصاص الحي ورمي المتظاهرين بالمياه الحارة جريمة حرب بطلها مجرم الحرب عادل عبد المهدي

الشعب يريد انزال اقسى العقوبات بمجرمي الحروب حيدر عبادي وعادل عبد المهدي وغيرهم من المجرمين .

التزوير جريمة مخلة بالشرف ، كم عدد المزورين لشهاداتهم في حكومات العراق منذ 2003 ؟

الشعب يريد اسقاط الحكام المزورين الذين باعوا شرفهم .

السرقة جريمة مخلة بالشرف ويعاقب عليها القانون ، كم عدد السراق والحرامية في مناصب الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 ولحد الان ؟

اين هو وزير الدفاع الهارب بملايين الدولارات حازم الشعلان ؟

اين هو الوزير الهارب بملايين الدولارات ايهم السامرائي ؟

اين هو وزير الددفاع الهارب بملايين الدولارات عبد القادر العبيدي؟

اين اختفى موفق الربيعي واخوه الذي سرق عشرين مليون دولار ؟

اين اختفوا مئات الحرامية من الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين سرقوا الملايين

الشعب يطالب بمحاكمة السراق والحرامية الكبار والصغار ،