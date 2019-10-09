(الصدريين والولائيين) عقبتان امام (اقليم وسط وجنوب)..وكلاهما اقلية داخل الجسد الشيعي العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

كما لا يخفى على احد بان الصدريين يختزلون (هويتهم ووجودهم وكيانهم.. بصنمية ال الصدر ومقتدى الصدر خاصة).. وهنا الطامة الكبرى.. فاذا تقول له نحن هويتنا (شيعة عرب) يقول لك بكل نفاق .. لا نريد (تمزيق العراق؟؟ اخوان سنة وشيعة؟؟).. وطبعا مجرد ان تساؤلهم اي الصدريين.. (ماذا تقصدون بالصدريين) اليس تمزيق للشيعة بالعراق (الى صدريين ولا صدريين) و(حوزة صامتة وحوزة ناطقة) بالمحصلة.. فلم تمزقون الشيعة فقط افقيا بل حتى عاموديا.. ثم عن اي اخوان سنة وشيعة وانتم متهمين بالقتل على الهوية بالحرب الطائفية.. وبنفس الوقت متهمين بدعم الارهاب بوقوفكم مع الارهابيين المحاصرين بالفلوجة بازمة الفلوجة عام 2004.. لفك الحصار عن الارهابيين المحاصرين بالفلوجة انذاك.. ويذكروننا بالخوارج الذين رفعوا شعار لا حكم الا حكم الله.. وتامروا لقتل الامام علي..

واذا تسال (الولائيين).. الذين يختزلون هويتهم (بالولائية اي ولاية الفقيه بالولاء لايران، وخامنئي حاكم ايران الايراني).. لذلك يعتبرون ايران (هي جمهوريتهم) وان العراق باعترافهم (مجرد ولاية تابعة لدولة ولي الفقيه الايراني خامنئي ضمن حدودها من الصين للمتوسط).. ويعتبرون العراق ممر لطهران للمتوسط.. وسوق استهلاكية لبضائع ايران بعشرات المليارات الدولارات.. ومعين لتجنيد المقاتلين لمليشيات ولي الفقيه كمرتزقة يتم زجهم بالمستنقعات السورية والمثلث الغربي وغيرها لتأمين ممرات طهران .. وحرق الدول لمصالح ايران القومية العليا لتجنيب الداخل الايراني الحروب باعتراف حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني..

علما كلا من الصدريين والولائيين هما اقلية داخل المكون الشيعي العربي.. والانتخابات 2018 اثبتت بانهم اقل من 10% من وسط وجنوب ارض الرافدين.. بعد ان قاطع معظم الشيعة العرب الانتخابات بما يزيد عن 93%.. وحرقوا بعد ذلك القنصلية الايرانية وصور خميني واعلام ايران، ومقار الاحزاب والمليشيات الموالية لايران.. ويتظاهرون اليوم ايضا بوسط وجنوب ضد النظام السياسي الفاسد الموالي لايران.. والذي يراسها عادل عبد المهدي الذي حكومته ورئاسته نتاج (اتفاق الصدريين والولائيين).. بتقاسمهم للكعكة على حساب الشيعة العرب وارض الرافدين..

الصدريين والولائيين يتركون الهوية الاكبر (الشيعة العرب) ويقزمونها بعائلة كالصدريين، وبنظام اجنبي (بدعة ولاية الفقيه الايرانية والخامنئي الايراني حاكم ايران)..

علما الصدريين والولائيين لم يشاركون بالمظاهرات التي اشتعلت بوسط وجنوب ومنها ببغداد.. بل كانوا خونتها وجلاديها.. لان كلاهما منتفعين من النظام السياسي الفاسد.. وجنوا مكاسب مهولة بالحرام.. فعلى ماذا يدعمون مظاهرات الشيعة العرب ضد العملية السياسية الفاسدة التي اركانها (الولائيين الموالين لدولة اجنبية ايران، والصدريين الموالين لعائلة اجنبية الاصل ال الصدر (مقتدى الصدر اللبنانيي الاصل)؟؟

المحصلة:

النظام السياسي (كالحرامي.. سارق بيت).. واهل البيت يطالبونه (بالخروج)..فيقول (من بديلي)؟

……………………….

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم