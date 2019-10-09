العمل العراقية للعاطلين: لاتراجعوا الوزارة حاليا.. فقط اتصلوا

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المواطنين بعدم مرجعة مبنى الوزارة، وذلك بعد تجمع عشرات من العراقيين منذ ساعات الصباح الاولى امام مقر الوزارة للتقديم على منحة اعلنها الحكومة العراقية للعاطلين عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان “تهيب المواطنين بعدم مراجعة الوزارة في الوقت الحالي والاكتفاء بالاتصال بالارقام الموضحة في صورة الاعلان.

بدأ عشرات من العراقيين منذ ساعات الصباح الاولى بالتجمع امام مقر وزارة العمل للتقديم على منحة اعلنها الحكومة العراقية للعاطلين عن العمل.

وبعد تظاهرات دامية، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات وصفت “بالمهمة” خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومن بين القرارات منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص (نحو 150 دولار)، لمدة 3 أشهر.

وشملت القرارات اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.