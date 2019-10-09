بارزاني يعلن بذل قصارى جهده لمنع تعرض كوردستان سوريا لـ”كوارث”

اعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الثلاثاء عن بذل قصارى جهده لمنع تعرض سكان كوردستان سوريا الى “كوارث” جراء على خلفية عزم تركيا ببدء عملية عسكرية في شمال سوريا.

وقال بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، “نحن قلقون جدًا من التطورات الأخيرة في كوردستان الغربية”.

واضاف “نحن على اتصال بالعديد من القنوات وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض سكان (روجافا) لأي كوارث أخرى”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن القوات الأميركية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مضيفاً أن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين بخصوص القضية ستستمر، وأن العملية في سوريا قد تبدأ في أي وقت.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن القوات التركية ستمضي قريباً في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها “منطقة آمنة” وإن القوات الأميركية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.

وظل الرئيس التركي يهدد منذ أشهر بشن هجوم عسكري على القوات الكوردية في شمال سوريا، لطردها من منطقة حدودية شرق نهر الفرات.

ولم يخض أردوغان في تفاصيل التوغل التركي، لكنه قال إن بلاده عازمة على وقف ما تعتبره تهديدات من المقاتلين الكورد السوريين.