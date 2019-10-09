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بوساطة عراقية.. طهران تحدد شرطها للحوار مع السعودية

اکد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه في ظل الظروف التي بات فيها السعوديون يتطلعون للحوار مع ايران، فان كانت قضايا المنطقة ستبحث على طاولة المفاوضات عدم اراقة الدماء، فانها ستجد حتماً ايران الى جانبها.

ورداً على دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العراق وباكستان للتوسط مع ايران قال ظريف ان وزارة الخارجية الايرانية مستعدة دوما للتعاون مع جيرانها لضمان امن المنطقة.

وتابع ظريف، ان الرئيس الايراني قد اعلن في هذا الاطار مبادرة “تحالف الامل” و”السلام في هرمز” امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

واكد وزير الخارجية انه في ظل الظروف والاوضاع التي اعلن فيها السعوديون عن رغبتهم للحوار مع ايران، فان كانت قضايا المنطقة ستبحث على طاولة المفاوضات، لا اراقة دماء الناس، فانها ستجد حتما ايران الى جانبها.

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