تطور جديد بشأن انتقال إريكسن إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن احتمالية انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، إلى ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إريكسن يقترب أكثر من ارتداء قميص النادي الملكي خلال شهر كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة توتنهام تميل أيضًا إلى بيع إريكسن في الميركاتو الشتوي، قبل أن يرحل اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده في الصيف المقبل.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إريكسن حسم وجهته المقبلة بشكل نهائي، مفضلًا الانتقال إلى ريال مدريد على حساب يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وكان إريكسن يخطط أن يكون الانتقال إلى الميرنجي خلال الصيف المقبل بشكل مجاني، قبل أن يقرر ريال مدريد حسم الصفقة بشكل نهائي في الشتاء.