Posted on by

تقرير فرنسي يصف موقف الصدر والحزب الشيوعي ازاء التظاهرات بـ”الخجول”

اعتبرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية يوم الثلاثاء ان التدابير الاجتماعية التي اقرتها الحكومة العراقية لم تدفع المتظاهرين الى تراجع حيث قتل خلال أسبوع من الاحتجاجات أكثر من 100 شخص وآلاف الجرحى.

وقالت الصحيفة ان عددا قليلا من القوى السياسية العراقية انظمت إلى الحركة الاحتجاجية على غرار الدعم الخجول للحزب الشيوعي وحليفه القوي مقتدى الصدر وبعض أحزاب الأقليات الكردية.

في حين ان كتلة فتح المؤيدة لإيران والمقربة من الميليشيات الشيعية اعتبرت الاحتجاجات مناورة اجنبية تهدف إلى المساس بالأخوة بين إيران والعراق فبعيدا عن المصالح الإقليمية في العراق يظل المحتجون يؤكدون على مطالبهم في احداث التغيير بالبلاد، حسب الصحيفة.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close