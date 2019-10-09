د.اياد علاوي يبحث مع القائم باعمال السفارة الايرانية في بغداد

ملف العلاقات المشتركة بين البلدين الجارين

استقبل رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مكتبه، اليوم الاربعاء، السيد موسى طباطبائي القائم باعمال السفارة الايرانية في بغداد.

وبحث اللقاء ملف العلاقات المشتركة بين البلدين الجارين، اذ اكد الدكتور علاوي حرص العراق على تعزيز التعاون المشترك مع البلدان الشقيقة والصديقة وفق مبدأ المصالح المتبادلة دون اي تدخل في الشأن الداخلي، لافتاً الى ان شرائع السماء وأعراف الارض تفرض الإحسان الى الجار وكف الأذى والاحترام المتبادل.

وقد قدم السيد طباطبائي شرحاً مفصلا للدكتور علاوي عن قضية ما حصل للدبلوماسيين العراقيين في مدينة مشهد قبل عدة ايام .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

9 تشرين اول 2019