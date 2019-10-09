ستيفانو بيولي يقترب من تدريب ميلان

كشفت تقارير عدة، يوم الثلاثاء، في إيطاليا أن ميلان في طريقه لإقالة مدربه ماركو جيامباولو بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

واستلم جيامباولو {52 عاماً} تدريب الفريق خلفًا للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو خلال الصيف الماضي، لكن الفريق مني بأربع هزائم في سبع مباريات حتى الآن بإشرافه.

وبحسب موقع “كاليتشو ميركاتو” وشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن مدرب إنترميلان السابق لوتشيانو سباليتي في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة، بيد أن سباليتي لم يتفق مع إنتر ميلان حول التعويضات التي سينالها إثر إقالته من منصبه، علمًا بأنه لا يزال مرتبطًا بعقد معه حتى 2021 على الرغم من حلول أنطونيو كونتي بديلًا له.

وإذا لم يجد سباليتي حلًا لأزمته مع إنترميلان، فإن ميلان قد يتجه إلى ستيفانو بيولي لتولي تدريب بطل أوروبا 7 مرات، والذي توج للمرة الأخيرة بطلًا لإيطاليا عام 2011، ومن المرشحين كذلك مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.

إدارة ميلان قررت الانتقال إلى خيار ستيفانو بيولي، الذي أقيل من قبل فيورنتينا في أبريل الماضي.

وبحسب موقع كاليتشو ميركاتو الإيطالي، فإن ميلان قد أبلغ قراره إلى جيامباولو، في حين أن بيولي مستعد لتوقيع عقده مع فريق سان سيرو مساء اليوم.