سيادة المطران عطا الله حنا يعزي بوفاة المرحوم ابن فلسطين زيادة شامية الذي توفي فجر اليوم في مدينة سان فرنسيسكو الامريكية

سان فرنسيسكو ، القدس – انتقل الى رحمته تعالى قبل قليل في مدينة سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا الامريكية صديقنا وعزيزنا ابن مدينة رام الله وابن رعيتنا الارثوذكسية المرحوم زيادة شامية (ابو الياس) ، ومن مدينة القدس نبعث الى ارملة الفقيد (ام الياس) واولادها والى اشقاء الفقيد وعائلة شامية الكريمة وجميع اقربائه وانسباءه واحبائه نبعث بتعزيتنا القلبية .

لقد عرفنا المرحوم ابو الياس شخصية وطنية صلبة مدافعا عن عدالة القضية الفلسطينية في كل مكان يذهب اليه وقد رفع دوما في امريكا الراية الفلسطينية مع رفيقة دربه ام الياس اطال الله في عمرها والتي كانت عضوة في المجلس الوطني الفلسطيني ، وقد تعلم ابناءه من هذه المدرسة وان كانوا قاطنين في امريكا الا ان قلوبهم كانت وما زالت تخفق عشقا وانتماء وتشبثا بفلسطين ارضا وقضية وشعبا .

لقد كان فقيدنا احد الشخصيات البارزة في كنيستنا الارثوذكسية فأحب كنيسته ودافع عنها .

لن ننساك يا ابو الياس وخاصة عندما كنا نزورك في سان فرنسيسكو وعندما كنت تأتي الى رام الله والقدس خاصة في موسم اسبوع الالام وعيد القيامة .

نسأل الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يعزي زوجته وابناءه واقربائه .

وليكن ذكره مؤبدا .

المسيح قام … حقا قام

ملاحظة : الصورة المرفقة هي للفقيد زيادة شامية (ابو الياس) لدى زيارته للقدس قبل عشرة اعوام ولقاءه مع سيادة المطران عطا الله حنا .