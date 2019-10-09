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صباح الوطن

                  صباح الوطن

 لروح القاص الشهيد ماجد أبو شرار في ذكراه

بقلم : شاكر فريد حسن

صباح الوطن يا ماجد

صباح ” الخبز المُرّ “

يا ابن دورا الصامدة الحزينة

حارس القضية

قنديل الزيت الفلسطيني

راية الاحرار الشرفاء

ورمز العطاء والكفاح

والانتماء

أيُّها المتجذر كالدوالي

في أرض الخليل

قاومتَ وسجلتَ مواقف

الشرف

ولفلسطين رسمتَ صورالحُبّ

وكتبت قصص العودة

ودونتَ يوميات الصمود

وحكايات الفقراء والجياع

في مخيمات البؤس والشقاء

كُنتَ شوكة في حلوقهم

فاغتالوك في روما

لكنهم لن يغتالوا

حُبُّنا لكَ

فانت المجد الساطع

كالشمسِ

في أسفار العشق

والعودة الأكيدة

والخُلْد الأبدية

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